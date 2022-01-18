В Симферополе возложили цветы в честь 386-й годовщины Переяславской рады

18 января в Симферополе возле памятника гетману Богдану Хмельницкому состоялся праздничный митинг, приуроченный к 366-й годовщине Переяславкой рады Фото: Анна КИРИЕНКО

В Симферополе 18 января у памятника Богдану Хмельницкому состоялось торжественное мероприятие, посвященное 368-й годовщине Переяславской Рады, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Сегодня мы вспоминаем одно из важнейших событий отечественной и мировой истории – Переяславскую раду и совместно со своими друзьями из братских Донецкой и Луганской народных республик возложили цветы к памятнику Богдана Хмельницкого, - сообщил глава республики.

Мероприятия подобного сплачивают разные общества и народы. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Еще в далеком 1654 году разделенный народ исторической Руси изъявил желание воссоединиться с Россией. В Крыму годовщина Переяславской рады отмечается уже более 20 лет. По словам Аксенов, эта дата стала особенно знаковой во времена украинской аннексии полуострова.

- Но все-таки намного большее значение это событие имеет для Украины. Хотя бы потому, что без Переяславской рады, без воссоединения с Россией, не было бы ни украинского государства в его современных границах, ни украинского народа, - добавил Аксенов.

В рамках мероприятия прошло театрализованное представление и выступление фольклорных коллективов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Он отметил, что все попытки свернуть с пути, выбранного Богданом Хмельницким, – от Мазепы до наших дней – всегда заканчивались для Украины историческим тупиком. Единственное разумное решение - вернуться к наследию Переяславской рады, к единству с Россией.

В рамках мероприятия по традиции состоялся молебен в честь Переяславской рады, а также прошло театрализованное представление и выступление фольклорных коллективов. В конце собравшиеся возложили цветы к памятнику гетману Богдану Хмельницкому.

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