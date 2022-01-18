В Евпатории от опасного синдрома умер месячный ребенок

Новорожденный в родильном доме. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Евпатории от опасного синдрома скончался ребенок в возрасте одного месяца. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, медики диагностировали остановку сердца, вызванную синдромом внезапной детской смерти.

- Смерть ребенка наступила в результате остановки сердца, - рассказал источник КП-Крым.

По данным статистики, от опасного синдрома из каждой тысячи детей в среднем умирает один ребенок. Смерть происходит от внезапной остановки дыхания или от остановки сердца. Синдром проявляется у детей в возрасте от одной недели до одного года. При этом вскрытие часто не показывает причину летального исхода.

Факторами риска для детей является сон на животе, слишком мягкая кровать, сильное укутывание, а также тяжелые роды и курение родителей. По статистике, более 60% случаев синдрома детской смертности приходится на мальчиков.

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