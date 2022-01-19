Что произошло за ночь 19 января: в Алуште предотвратили заказное убийство бизнесмена

Правоохранители сработали на опережение и предотвратили убийство. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 19 января 2022 года. В Крыму предотвратили заказное убийство бизнесмена из Алушты. По одной из версий, жителя ЮБК «заказала» вдова его брата из-за дележки имущества.

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон», случаи которого 17 января подтвердили в Симферополе и Севастополе, особенно опасен для детей.

В Симферопольском районе 18 января на автодороге «Таврида» произошло крупное ДТП - столкнулись легковой автомобиль Chery, грузовик Scania и бензовоз.

Уроженка Симферополя певица Надежда Дорофеева вместе со своим мужем поехали в отпуск в Мексику. Там же звезда встретила блогера-миллионника Настю Ивлееву, которая проводила время в жаркой стране вместе со своей семьей. Чтобы рассказать о своей встрече девушки решили снять совместное видео и выложить его в сторис в Instagram.

Улицу Симферополя хотят назвать именем подполковника, погибшего в Сирии. Самолет, в котором находился военный, был сбит турецким истребителем в 2015 году.

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