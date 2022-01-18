В Севастополе пьяный мужчина закатил скандал из-за пенсионного проездного

Дебошира смогли утихомирить только прибывшие сотрудники Росгвардии. Фото: Пресс-служба Главного Управления Росгвардии

В одном из отделений банка в Севастополе мужчина уже не в первый раз закатил пьяный скандал, требуя выдать ему пенсионное проездное удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Неизвестный, угрожая расправой сотрудникам банка и показывая им свой паспорт иностранного гражданина, очень хотел получить возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. Однако, как выяснили прибывшие на место сотрудники Росгвардии, у агрессивного мужчины не было на то никаких оснований.

- Урезонить нарушителя общественного порядка смогли лишь сотрудники Росгвардии, которые передали задержанного в ближайший районный отдел полиции, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что дебошир ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

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