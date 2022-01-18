Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 15:04

Из затопленного пешеходного перехода на Ракетной в Симферополе откачали воду

Чтобы перебраться на противоположную сторону, предприимчивые граждане перелазили через забор
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из пешеходного перехода по улице Ракетной в крымской столице откачали воду. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Из пешеходного перехода по улице Ракетной в крымской столице откачали воду. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Из подземного пешеходного перехода по улице Ракетной в Симферополе, который проходит под железнодорожными путями, сегодня, 18 января, откачали воду.

- Специалисты МБУ «Город» и МУП «Железнодорожный Жилсервис» провели откачку воды и ремонт насоса в подземном пешеходном переходе по улице Ракетной, - приводит КИА сообщение пресс-службы местной администрации.

Ранее местные жители, чтобы перебраться на противоположную сторону, были вынуждены перелазить через забор, служащий ограждением для железнодорожных путей. Само собой, что такой способ переправы был чреват для граждан риском нанести существенный урон здоровью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50