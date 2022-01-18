Из затопленного пешеходного перехода на Ракетной в Симферополе откачали воду

Из пешеходного перехода по улице Ракетной в крымской столице откачали воду. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Из подземного пешеходного перехода по улице Ракетной в Симферополе, который проходит под железнодорожными путями, сегодня, 18 января, откачали воду.

- Специалисты МБУ «Город» и МУП «Железнодорожный Жилсервис» провели откачку воды и ремонт насоса в подземном пешеходном переходе по улице Ракетной, - приводит КИА сообщение пресс-службы местной администрации.

Ранее местные жители, чтобы перебраться на противоположную сторону, были вынуждены перелазить через забор, служащий ограждением для железнодорожных путей. Само собой, что такой способ переправы был чреват для граждан риском нанести существенный урон здоровью.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50