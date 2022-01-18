В Евпатории сорваны сроки ремонта двух улиц

Фото: Facebook Романа Тихончука

В Евпатории сорваны сроки окончания ремонта двух улиц. Как сообщил глава администрации города Роман Тихончук, благоустройство Лазурной набережной и парка культуры и отдыха на улице Франко должно было завершиться до 15 января.

- К сожалению, не готовы к сдаче два объекта: набережная Лазурная, 1-й этап (готовность 90%) и парк культуры и отдыха по ул. Франко, 1-й этап (готовность 96%). Много факторов повлияли на такой результат: и погода, и долгие новогодние выходные, из-за которых затянулись сроки поставки оборудования, – написал градоначальник в Facebook.

Роман Тихончук отметил, что он неоднократно обращался к подрядчикам, чтобы те исправили недочеты, однако ускорить процесс не получилось.

Также чиновник взял на себя обязательства завершить работы до 1 февраля.

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