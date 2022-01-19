В Крыму диких зверей подкармливают солью и зерном

В Крыму водятся Благородные олени. Фото: Александр Костин/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

На Крымском полуострове морозно и снежно, поэтому в Алуштинском лесоохотничьем хозяйстве решили помочь диким животным. И копытных, которые обитают в горах и лесах, подкормили солью, зерном и высушенными ветками. Не забыли и о диких кабанах.

В мероприятии приняли участие школьники. Фото: Алуштинское лесоохотничье хозяйство/Vk

В акции приняли участие местные школьные лесничества.

- Школьники помогли рассыпать зерносмесь для копытных, разложили сено в кормушки, наполнили солонцы, - сообщили в ГАУ Республики Крым «Алуштинское лесоохотничье хозяйство».

Нужно отметить, что подкормка - это еще отличный способ для подсчета живности.

Кстати, в ведомстве опекают также и редких птиц. Специалисты несколько раз в год устраивают «банкеты» для стервятников-падальщиков, которые занесены в Красную книгу.

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