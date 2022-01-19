В Симферополе открылся центр помощи для нуждающихся «Екатерининский»

В Симферополе на базе Свято-Екатерининского храма открыли центр для нуждающихся

В Симферополе 18 января при Свято-Екатерининском храме открылся центр благотворительной помощи «Екатерининский», сообщили в в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут получить в центре безвозмездную помощь. Кроме того, все желающие могут помочь благому делу, так как в центре будет организован прием одежды, обуви, игрушек, средств личной гигиены, косметики, колясок, бытовой техники, продуктов питания и даже лекарств.

В центре организован прием одежды, игрушек и продуктов питания

- Мы соединяем тех, кто хочет помочь с теми, кому нужна помощь. Поэтому мы принимаем вещи от всех, кто приносит. Потом мы пересматриваем и перебираем, но очень просим тех, кто будет приносить вещи все-таки ориентироваться, чтобы приносить такие вещи, которые они сами бы потом носили, - рассказал настоятель Свято-Екатерининского храма иерей Дионисий Волков.

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