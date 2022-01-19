Часть Симферополя осталась без воды до вечера 19 января

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Мария ЛЕНЦ

Некоторые улицы Симферополя остались без воды до вечера 19 января, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 17.00 в связи с работами на сетях холодного водоснабжения на улице Самокиша, 32 будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Луначарского, улица Самокиша (частично), улица Жуковского (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.

Также в городе до 17.00 в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на улице Чонгарская, 77 будет ограничено водоснабжение на улице Чонгарская (частично).

Кроме того в крымской столице до 17.00 в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения на улице Киевская, 137 будет ограничено водоснабжение дома № 137 и №135 на улице Киевская.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 19 января 2022. На Крымском полуострове приводят в порядок электросети.

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