В Крыму и Севастополе 19 января 2022 выявлено 328 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в Крыму выявили 128 794 положительных на Covid-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму за 18 января зарегистрировали 199 случаев коронавируса. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

По данным ведомства, с начала пандемии выявили 128 794 положительных на Covid-19. За сутки лаборатории республики обследовали 10 143 человека.

Выздоровели за сутки 197 человек, за весь период с начала пандемии 120 195 человек.

Данные министерства здравоохранения РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 19 января зафиксировали 129 случаев коронавируса. 88 человек выписали после выздоровления, скончались 5 человек в возрасте от 54 до 86 лет, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

С начала пандемии в городе заболели коронавирусом 54 220 человек.

В настоящий момент выздоровели 51 172 человека, 1 918 умерли.

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