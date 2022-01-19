В крымской столице установили 107 дорожных знаков. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На дорогах Симферополя установили 107 новых дорожных знаков, сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на директора МБУ «Город» Антона Гумена.

С 10 по 16 января в городе появились новые указатели на улицах Дзюбанова, Луначарского, Зенитная, Трубаченко, Севастопольская, Беспалова, Стрелкова, Генерала Попова, Грибоедова, Декабристов, Маршала Василевского, в переулках Заводской и Строителей.

- Все эти работы выполняются сотрудниками МБУ «Город» для того, чтобы жителям и гостям Симферополя было комфортно передвигаться по городу, - отметил Гумен.

Также на прошлой неделе рабочие установили ограждения на пешеходных дорожках улицы Беспалова, покрасили их на улице Богдана Хмельницкого и отремонтировали на Мокроусова и в переулке Клинический.

Кроме того, в городе не прекращается чистка и ремонт ливневок и их элементов. За последнюю неделю профилактические работы провели на улицах Радищева, Чекистов, Промышленная, Народная, Русская, Туристов, в поселке ГРЭС.

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