Три пожилые туристки в метель заблудились на Чатыр-Даге

В горно-лесной местности спасена группа туристов. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Вечером 18 января на Чатыр-Даге заблудились три пожилые туристки. В горах разыгралась метель, и женщины на «Ишачьей тропе» оказались отрезаны от внешнего мира, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Информация о случившемся поступила крымским спасателям в 17.19. Связи с пострадавшими не было, поэтому установить их местонахождение удалось, собрав дополнительную информацию.

В Крыму сейчас сохраняются сложные погодные условия. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В зону работ выехали 5 спасателей. В то же время на помощь заблудившимся пешком отправился работник ООО «Центр спелеотуризма «Оникс-Тур», который первым обнаружил женщин. Он вывел их к пещере Эмине-Баир-Хосар, где пострадавшим оказали медпомощь.

- В сложнейших метеоусловиях, при нулевой видимости, низкой температуре и сильном ветре, человек не побоялся, точно рассчитал местонахождение пострадавших, собственные возможности и вывел их в безопасное место до прибытия спасателей, - говорится в сообщении.

Если бы сотрудник туристической организации не подоспел вовремя, исход мог бы оказаться не таким благополучным.

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