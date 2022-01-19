Симферопольский художественный музей стал участником федеральной программы «Пушкинская карта»

По билету, приобретенному с помощью «Пушкинской карты», можно посетить экскурсию по постоянной экспозиции. Фото: mkult.rk.gov.ru

Стать участником экскурсии по постоянной экспозиции «Искусство вне времени» в Симферопольском художественном музее теперь можно по билету, приобретенному с помощью «Пушкинской карты».

- Постоянная экспозиция знакомит зрителей с классической музейной коллекцией отечественного и зарубежного искусства XVI-XXI веков. В собрании хранятся произведения Дмитрия Левицкого, Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и других известных мастеров, - сообщили в пресс-службе Минкульта РК.

Купить билеты можно на сайте музея в разделе Билеты.

Напомним, цель проекта «Пушкинская карта» - познакомить молодежь с лучшими образцами искусства и богатым историко-культурным наследием. Программа была запущена по всей России 1 сентября 2021 года. За все время она набрала большую популярность.

Получить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет. Для этого нужно оформить заявку на портале «Госуслуги». После этого на счет поступят средства, которыми можно оплатить билеты в учреждения сферы культуры и искусств на территории всей страны.

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