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Политика19 января 2022 9:29

Конкурс на должность главы администрации Симферополя состоится 11 февраля

Пока и.о. главы администрации временно является Максим Балахонов
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Конкурс на должность главы администрации Симферополя планируют провести 11 февраля. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Конкурс на должность главы администрации Симферополя планируют провести 11 февраля. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя состоится 11 февраля, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Такое решение депутаты единогласно приняли в ходе внеочередной 59-й сессии Симферопольского городского совета.

Напомним, бывший глава администрации Симферополя Валентин Демидов заявил об уходе с поста в конце 2021 года. Такое решение чиновник принял после общения с главой республики. Официально его отставку депутаты приняли 11 января 2022 года. Исполняющим обязанности главы администрации Симферополя был назначен его первый заместитель Максим Балахонов.

Напомним, ранее сообщалось, что глава РК Сергей Аксенов назначил новых ответственных за дорожное и гражданское строительство.

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