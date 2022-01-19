В Ялте восстановлена работа общественного транспорта после сильного снегопада

Временно работа общественного транспорта в городе была остановлена Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ялте восстановлена работа общественного транспорта после непогоды, которая обрушилась на город накануне. Об этом сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

- Обстановка в городе стабильная. Посыпка городских улиц продолжается, в помощь прибыла техника от республики. Утром на линии вышел практически весь общественный транспорт, пока кроме маршрутов №144 и 21, - прокомментировала ситуацию в градоначальница.

Однако, по ее словам, в случае ухудшения погоды не исключены отклонения от графика.

Напомним, в связи с непогодой в городе 19 января принято решение закрыть все школы. Занятия перенесены на субботу. Детей, посещающих детсады, настоятельно просят оставить дома.

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