Керчанин проведет 6 лет в колонии особого режима за убийство брата Фото: Алексей БУЛАТОВ

Керчанин, отсидевший 10 лет за убийство отчима и больше года за повреждение чужого добра, убил родного брата в пьяной драке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента.

Августовским вечером мужчины коротали время за распитием спиртного. В какой-то момент завязавшаяся беседа обострилась, и парень жестоко избил старшего брата. После этого, как ни в чем не бывало, он пошел спать, а наутро, обнаружив родного на земле в том же положении, решил вызвать скорую. Но было уже поздно - медики констатировали смерть в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

- Суд квалифицировал действия 34-летнего подсудимого как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), - говорится в сообщении.

В прошлом он уже отсидел 10 лет за убийство отчима. Мужчина заступился за мать, отчитавшую сына за позднее возвращение домой, за что поплатился жизнью. После освобождения молодой человек «заработал» новый условный срок за грабеж, а третий, уже снова реальный - за умышленное повреждение чужого имущества.

Парень в зале суде полностью признал свою вину. В этот раз ему светит шесть лет в колонии особого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

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