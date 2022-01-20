Погода на 20 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 7 градусов

Крымские горы примерили белоснежное одеяние. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 января на Крымском полуострове ветер ослабеет, снег пройдет лишь местами. На дорогах скользко - гололедица.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Гололедица. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°; днем 0...+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе облачно. Небольшой снег. Гололедица. Ветер северный ночью и утром 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1…-3°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, всего -5…-6°, юго-западный ветер 1-12 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Евпатории -2…+7°, юго-западный ветер 5-11 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи -3…+3°, юго-западный ветер 4-9 м/с. Переменная облачность, небольшой снег.

В Феодосии -4…+5°, юго-западный ветер 2-9 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском -2…+6°, юго-западный ветер 4-11 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -7…+4°, скорость южного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море остыла до +6…+9°.

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