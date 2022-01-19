Количество пострадавших из-за гололеда в Симферополе не увеличилось

На скользких дорогах в Симферополе граждане стараются соблюдать особую осторожность Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на сковавший симферопольские дороги гололед, пациентов в травмпункте местной клинической больницы №6 больше не стало. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава РК, ситуация стабильна.

- Роста обращений в травматическое отделение Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6 за последние сутки не наблюдается, - уточнили в пресс-службе.

Ранее синоптики предупреждали, что на дорогах крымской столицы 19 января будет сохраняться гололед. Температура воздуха днем не поднимется выше -5 градусов мороза.

Напомним, Крым уже вторую неделю продолжает засыпать снегом. В МЧС местных жителей настоятельно просят соблюдать особую осторожность во время непогоды на дорогах, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50