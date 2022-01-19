Где в Симферополе и Севастополе 20 января отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 января часть Симферополя и Севастополя останется без света. Причина перебоев с подачей энергии - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 114-122 (чет)

ул. Кубанская, 3-9

ул. Нижнегорская, 1-26

ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)

пер. Нижнегорский, 1, 2, 4

пр. Победы, 211б-231 (нечет)

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет);

ул. Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)

ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Училищная, 42

ул. Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

ул. Камышовое шоссе, 21-23

с 9.00 до 17.00

пер. Крепостной, 4-Б

пр. Победы, 21-А

с 9.00 до 15.00

пер. Фонтанный, 18-г,18-д,11-к,13,48-а,22-д,26-Б,22-б,26-А,28-А,11/3,11-Д,27,31-39

ул. Склонная, 76,80,23,25,27,43-А,21-б,39,47-69,54-А,56-А,2-6,28-32,40,46,54-5,7-Б,3-В,5-15,19-21,29-37,41,45

ул. Шелковичная, 28

ул. Альминская 5-А,15,19

с 8.00 до 16.00

ул. Строительная 10 (УМВД),17,31-а

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