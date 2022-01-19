Где в Симферополе и Севастополе 20 января отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 января часть Симферополя и Севастополя останется без света. Причина перебоев с подачей энергии - ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Киевская, 114-122 (чет)
ул. Кубанская, 3-9
ул. Нижнегорская, 1-26
ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)
пер. Нижнегорский, 1, 2, 4
пр. Победы, 211б-231 (нечет)
ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)
ул. С.Лазо, 3
ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет);
ул. Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)
ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)
ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)
пер. Косогорный, 1-15 (нечет)
ул. Кечкеметская, 114
ул. Училищная, 42
ул. Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)
ул. Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 14.00
ул. Камышовое шоссе, 21-23
с 9.00 до 17.00
пер. Крепостной, 4-Б
пр. Победы, 21-А
с 9.00 до 15.00
пер. Фонтанный, 18-г,18-д,11-к,13,48-а,22-д,26-Б,22-б,26-А,28-А,11/3,11-Д,27,31-39
ул. Склонная, 76,80,23,25,27,43-А,21-б,39,47-69,54-А,56-А,2-6,28-32,40,46,54-5,7-Б,3-В,5-15,19-21,29-37,41,45
ул. Шелковичная, 28
ул. Альминская 5-А,15,19
с 8.00 до 16.00
ул. Строительная 10 (УМВД),17,31-а
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