Что произошло за ночь 20 января: в Феодосии компания подростков напала на 17-летнюю девушку

Инцидент в Феодосии расследуют правоохранители. Фото: архив "КП"

Что произошло за ночь 20 января 2022 года. Стало известно, что в Феодосии компания подростков напала на 17-летнюю девушку, которая выгуливала собаку. У пострадавшей черепно-мозговая травма, синяки и ссадины.

Выяснилось, что киллеры, которые готовили убийство крымского бизнесмена, воевали за ДНР. Человеческую жизнь они оценили в миллион рублей.

У России осталась неделя, чтобы вернуть в Крым «скифское золото». Самостоятельная борьба четырех крымских музеев против государства Украина не имеет перспектив.

Конкурс на должность главы администрации Симферополя состоится 11 февраля. Пока и.о. главы администрации - Максим Балахонов.

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