Как прошли крещенские купания в Керчи

Священнослужители освящают морскую воду. Фото: Людмила Бахарева

Традиционно крещенскую купель установили на набережной Керчи. По данным дежуривших во время купаний сотрудников МЧС, в течение нескольких часов начиная в 8-00 в крещенскую воду здесь окунулись почти 150 человек. Вода в море при этом не превышала 3 градусов тепла.

Окунаться в купели пришли семьями. Фото: Людмила Бахарева

19 января в Керчи с утра выпал снег, температура воздуха опустилась до -1-2 градусов. В то время как еще накануне в городе шел дождь и было слякотно.

Вода в море +3 градуса. Фото: Людмила Бахарева

Возле храма Иоанна Предтечи в центре Керчи традиционно установили автоцистерну со «святой водой». Уже несколько лет подряд воду для обряда освещения поставляет местный водоканал. Все желающие могут налить себе воду в свободную емкость или дождаться священника и освятить принесенную с собой.

Для удобства верующих автоцистерну со "святой" водой подогнали к храму. Фото: Юлия МАРКИНА

В прошлом году бочки с водой верующие не дождались – цистерну залили заранее, но из-за сильных морозов за ночь вода в ней превратилась в лед.

Всем окунувшимся в крещенскую купель сотрудники МЧС раздают горячий чай. Фото: Юлия МАРКИНА

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