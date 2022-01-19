В Севастополе выберут претендентку на звание «Королева России»

Фото: «Королева России-Крым 2022»

В Севастополе 21 января пройдет отборочный этап национального конкурса красоты «Королева России-Крым 2022». В Крыму конкурс проводится впервые.

Победительница поедет на конкурс «Королева России», который пройдет 4 марта в Москве.

- Также победительницы получат эксклюзивные короны ручной работы выполненные из натуральных камней, - сообщили организаторы мероприятия.

Всем участницам презентуют конкурсные ленты, дипломы и подарки от партнеров конкурса.

- Наша задача - сделать красивое мероприятие и возродить национальные традиции, так как на финале конкурса будет выход участниц в национальных костюмах. Наши конкурсантки представляют фактически все регионы России. Мы за то, чтобы показать разные национальности и народности, проживающие на территории нашей страны, - отмечает региональный организатор конкурса Юлия Кононенко.

Напомним, национальный конкурс красоты и грации «Королева России» проходит с 2015 года в тридцати городах России.

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