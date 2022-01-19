ФСБ задержала крупного наркодилера, который выращивал и продавал марихуану

На мужчину завели уголовное дело за продажу марихуаны по всему полуострову Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали крупного наркодилера, который выращивал и продавал среди местного населения марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

- Установлено, что фигурант занимался выращиванием наркотического средства - каннабиса (марихуаны) для продажи среди местного населения, - говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункты «г» часть 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Напомним, ранее в Севастополе задержали парня за продажу «солей» и марихуаны. Предприимчивый севастополец решил заработать на закладках по всему городу. Теперь ему «светит» до 20 лет колонии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50