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Происшествия19 января 2022 14:31

ФСБ задержала крупного наркодилера, который выращивал и продавал марихуану

На него завели уголовное дело
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На мужчину завели уголовное дело за продажу марихуаны по всему полуострову

На мужчину завели уголовное дело за продажу марихуаны по всему полуострову

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Севастополе сотрудники ФСБ задержали крупного наркодилера, который выращивал и продавал среди местного населения марихуану. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

- Установлено, что фигурант занимался выращиванием наркотического средства - каннабиса (марихуаны) для продажи среди местного населения, - говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункты «г» часть 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Напомним, ранее в Севастополе задержали парня за продажу «солей» и марихуаны. Предприимчивый севастополец решил заработать на закладках по всему городу. Теперь ему «светит» до 20 лет колонии.

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