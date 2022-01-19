За выходные мошенники обманули крымчан на 3,5 миллиона рублей

МВД призывает сохранять бдительность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Крыма за минувшие выходные лишились 3,5 млн рублей по вине мошенников.

Схема обмана отнюдь не новая – кибер-преступники звонили крымчанам и представлялись сотрудниками службы безопасности банков и интернет-магазинов, а также представителями силовых ведомств. Как рассказали «КП-Крым» в пресс-службе республиканской полиции, главной целью мошенников было заставить крымчан передать тем свои персональные данные. С их помощью преступники могли получить доступ ко всем счетам жителей полуострова.

В результате несложной аферы, аферисты перевели со счетов крымчан более 3,5 млн рублей. Только за прошедшие выходные сотрудники МВД зафиксировали 35 подобных случаев мошенничества.

Так, жительнице Евпатории мошенник позвонил под видом секретаря финансового отдела компании по продаже БАДов. Он предложил пенсионерке получить компенсацию за купленные лекарства. Под влиянием мошенника крымчанка лишилась всех своих накопленных сбережений – около 1,8 млн рублей.

Другой пострадавшей оказалась жительница Черноморского района, которой предложили пройти обучение на перспективную должность. Получив в свое распоряжение все паспортные данные женщины, преступники оформили на нее кредит в размере 80 тыс. рублей. Аналогичные случаи произошли и в Симферополе.

Сотрудники МВД по Республике Крым просят жителей сохранять бдительность и ни в коем случае не передавать свои персональные данные, а также не перечислять деньги неизвестным ни под каким предлогом.

- Следует помнить, что сотрудники банка никогда не просят у клиента данные карты, и не будут призывать его проследовать к банкомату или терминалу для совершения каких-либо операций. Если это произошло, свяжитесь с вашим банком, контактные телефоны которого всегда имеются на обороте карты, - отметили в пресс-службе полиции.