Реконструкцию Феодосийской картинной галереи Айвазовского могут завершить уже к лету

Фото: Светлана Кононова

Работы по реконструкции Феодосийской картинной галереи Айвазовского могут завершить уже к началу курортного сезона. Об этом рассказал представитель подрядной организации ООО «НСТ» Алексей Леденев. По контракту все работы должны быть завершены к концу текущего года. Однако у подрядчика есть все шансы сократить этот срок почти на полгода. Как сообщил представитель подрядчика «Крымской газете», на данный момент ремонт Феодосийской картинной галереи Айвазовского завершен на 80%.

По словам Алексея Леденева, фасад здания уже полностью обновлен, а также установлена система наружной подсветки.

- Все окна заменены, рамы выполнены из дерева и будут долговечнее прежних. Для восстановления некоторых досок привлекали специалиста по древнеармянскому языку, поскольку надписи на досках были сделаны на древнеармянском, - отметил представитель подрядчика.

Наиболее сложным этапом работ Алексей Леденев назвал ремонт первого этажа, так как из-за особенностей расположения здания полы всегда остаются сырыми. Чтобы это предотвратить, подрядная организация установила специальную систему осушения, которая за счет электричества проводит гидроизоляцию не только полов, но и стен здания.

На данный момент на всех этажах Феодосийской картинной галереи проведены коммуникации и полностью готова к эксплуатации система отопления. Кроме того, подрядчик завершил работы по установке охранных систем и системы пожаротушения. Осталось только установить и настроить оборудование.

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