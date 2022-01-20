В Крыму занесло снегом канатную дорогу на Ай-Петри

Возле канатной дороги намело сугробы. Фото: Андрей Бачурин/VK

Январь, а вернее его середина, которую можно отнести к Крещению, выдался морозным и снежным.

Зима всласть разгулялась по южному краю, не остановить!

Особенно ярко холодная красотка показывает свой норов в Крымских горах. Если в городах снежинки плавно падают с небес на землю, то на возвышенностях хозяйничает метелица. Видео январского ненастья в окрестностях канатной дороги «Мисхор - Ай-Петри», которые появились в соцсети, лучше всяких слов передают погоду на Крымском полуострове в январе 2022 года.

Мощный ветер жестко треплет сосны, засыпает снегом смотровую площадку. Красиво и холодно!

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