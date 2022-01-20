Ялта и Евпатория попали в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в феврале 2022

Ялта хороша в любое время года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Два города Крыма вошли в рейтинг городов, который россияне с детьми выбрали для отпуска в заключительный месяц зимы. Список составили эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные с 1 по 28 февраля 2022 года.
Ялта и Евпатория привлекают к себе внимание красивыми пейзажами, целебным морским воздухом. Ведь на Крымском полуострове можно хорошо отдохнуть не только летом, но и зимой.
Топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в феврале 2022 года (средние траты в рублях на бронь жилья в сутки)
Ялта, 2485
Красная Поляна, 7833
Олонец, 5000
Суздаль, 5000
Евпатория, 5500
Санкт-Петербург, 1930
Сочи, 1500
Геленджик, 2000
Москва, 3040
Краснодар, 1700
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