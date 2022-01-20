Ялта и Евпатория попали в топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в феврале 2022

Ялта хороша в любое время года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Два города Крыма вошли в рейтинг городов, который россияне с детьми выбрали для отпуска в заключительный месяц зимы. Список составили эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, изучив данные с 1 по 28 февраля 2022 года.

Ялта и Евпатория привлекают к себе внимание красивыми пейзажами, целебным морским воздухом. Ведь на Крымском полуострове можно хорошо отдохнуть не только летом, но и зимой.

Топ-10 популярных городов для путешествий с детьми в феврале 2022 года (средние траты в рублях на бронь жилья в сутки)

Ялта, 2485

Красная Поляна, 7833

Олонец, 5000

Суздаль, 5000

Евпатория, 5500

Санкт-Петербург, 1930

Сочи, 1500

Геленджик, 2000

Москва, 3040

Краснодар, 1700

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