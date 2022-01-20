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Общество20 января 2022 6:18

Четыре улицы Симферополя из-за аварии остались без воды 20 января

Краны будут сухими полдня
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Полдня на нескольких улицах города не будет воды

Полдня на нескольких улицах города не будет воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько улиц Симферополя остались без воды 20 января, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в связи с повреждением на сетях холодного водоснабжения по адресу: пгт. Грэсовский, улица Яблочкова, 2 до 15.00 в городе не будет холодной воды на улицах Яблочкова, Энергетиков, Кржижановского, Большевика Попова, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 20 января отключат электричество. Энергетики Крымского полуострова проводят плановые ремонтные работы.

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