На пожаре в Джанкойском районе 19 января погиб мужчина

Крымские огнеборцы ликвидировали возгорание в Джанкойском районе. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В пгт. Вольное Джанкойского района на улице Токарева 19 января произошел пожар, в результате которого погиб один мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Причины пожара выясняют эксперты. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Информация о происшествии поступила крымским спасателям в 18.38. По прибытии пожарных выяснилось, что горит одна из квартир на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. В экстренном порядке из здания эвакуировали 8 человек.

- Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось избежать распространения огня. В течение 25 минут пожар был локализован и полностью ликвидирован, - говорится в сообщении

Площадь пожара составила 12 кв.м. К сожалению, на месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Причины его смерти в настоящее время устанавливают эксперты.

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