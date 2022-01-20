В Крыму и Севастополе 20 января 2022 выявлено 342 случая заражения коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму за 19 января выявили 221 человека с коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК. С начала пандемии выявили 129 015 человек с коронавирусом.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на ковид 6891 человек.

Выздоровели после перенесенного ковида 220 человек, за весь период с начала пандемии - 120 415.

Данные Министерства здравоохранения РК

Скончались 4616 человек, из них 10 - за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 20 января в Севастополе зарегистрировали 121 случай коронавируса, 87 человек выписали после выздоровления, сообщили в пресс-службе правительства города.

Скончались три человека в возрасте от 68 до 82 лет.

С начала пандемии в Севастополе заболели коронавирусом 54 341 человек, выздоровели 51 259 зараженных, 1921 заболевший скончался.

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