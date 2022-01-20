На Центральном рынке в Саках ограбили бутики

В Саках мужчина вынес из бутика на рынке 7 бензопил и 3 болгарки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Центральном рынке в Саках ночью ограбили бутики со строительными инструментами и дамскими сумочками. Как стало известно КП-Крым из собственных источников, грабитель действовал один. Сначала он «вскрыл» роллеты небольшого строительного магазинчика, откуда вынес 7 бензопил, 3 болгарки, циркулярную пилу и пневмогайковерт.
- Общая сумму украденного товара составила более 61,5 тысячи рублей,- отметил источник.
После этого мужчина взломал замок в соседнем бутике, откуда вынес четыре дамских сумочки.
По горячим следам полиция задержала преступника. Им оказался ранее судимый житель ближайшего села.
Как выяснило следствие, похищенные строительные инструменты мужчина сдал в комиссионные магазины в Саках. А вот дамские сумочки там принимать отказались, их грабитель выбросил в мусорный бак.
В настоящее время мужчина задержан.
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