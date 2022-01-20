Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело о выселении севастопольцев из государственного жилья

Квартиры жильцы получили в 2014 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следователи СКР по Республике Крым проверят информацию о возможном незаконном выселении севастопольцев из жилья, полученного ими в 2014 году. Как сообщили в пресс- службе крымского следственного комитета, проверка проводится по факту халатности должностных лиц.

Уточняется, что в 2014 году севастопольцам было предоставлено жилье от властей. Тем не менее, оформить право собственности на недвижимость те не смогли – им выдали только справки на право доступа в помещение, а застройщика обязали предоставить ключи.

Как выяснилось позже, само жилье при этом не находилось в реестре собственности города, а сертификаты выдавались строительными компаниями на «добровольных началах».

- Всего было выдано более 30 таких сертификатов, из них 25 обеспечены жильем на территории города Севастополя в установленным законом порядке, а по 5-ти из них в настоящее время люди не смогли получить право собственности на жилые помещения, - уточнили в пресс-службе.

Делом заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Республике Крым Владимиру Терентьеву проверить, насколько законным является выселение севастопольцев.

Как отметили в пресс-службе крымского СК, с потерпевшими следователи уже встретились лично.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50