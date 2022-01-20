Под Бахчисараем вор залез в мужской монастырь и стащил лазерный уровень

Мужской монастырь Преподобного Лазаря Муромского под Бахчисараем. Фото: Сайт монастыря

В селе Скалистое Бахчисарайского района вор залез в мужской монастырь Преподобного Лазаря Муромского. С территории обители был похищен лазерный уровень стоимостью 4,5 тысячи рублей. Об этом КП-Крым сообщил информированный источник.

- Мужчина задержан, им оказался житель Симферопольского района, - рассказал источник.

33-летний мужчина нигде не работает. Украденный в монастыре уровень он сдал в ломбард, а деньги потратил.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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