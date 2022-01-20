В Крыму предприниматель незаконно продавал обувь известных брендов

В Симферополе предприниматель незаконно продавал спортивную обувь известных брендов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уголовное дело завели на частного предпринимателя, который незаконно продавал обувь известных брендов в одном из магазинов Симферополя.

Как передает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу Крымской транспортной прокуратуры, на товарных полках была выставлены модели, маркированные товарными знаками «Adidas», «Nike», «Prada», «Christian Dior» и «Chanel». Не получив согласие на продажу, мужчина причинил ущерб правообладателю на сумму более 26 миллионов рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб), - приводит СМИ сообщение прокуратуры.

Ранее одного предпринимателя из Крыма наказали на одни миллион рублей за незаконную добычу воды. Бизнесмен продавал ее жителям одного из местных сел.

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