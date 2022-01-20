Работа Симферопольской ТЭЦ приостановлена на год из-за убыточности

Фото: «КрымТЭЦ»

Генерация электроэнергии ТЭЦ в Керчи и Симферополе приостановлена на год. Такое решение руководство «КрымТЭЦ» приняло из-за убытков после прекращения действия режима вынужденной генерации. Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет о двух электростанциях – Симферопольской и Камыш-Бурунской в Керчи. Последняя, однако, приостановила работу только на 50%.

Как отметил генеральный директор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый, в Керчи полное прекращение теплогенерации не позволило бы продолжить отопительный сезон.

- Мы несем серьезные убытки, но без тепла людей оставить не можем. По причине полного бездействия прежних руководителей города на протяжении последних 5 лет, у города нет никаких альтернативных источников теплоснабжения, - отметил гендиректор компании.

Приостановление деятельности Симферопольской ТЭЦ при этом не скажется на тепловой генерации города в целом. Уточняется, что генерация электрической энергии Камыш-Бурунской и Симферопольской ТЭЦ будет остановлена минимум на один год.

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