Следком начал проверку после нападения на девушку в Феодосии

Девушку в Феодосии избила группа подростков. Фото: скриншот из видео/Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Следком в Крыму начал проверку после нападения группой подростков на девушку в Феодосии, сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Напомним, рождественским вечером этого года на 17-летнюю девушку в Феодосии напала и группа подростков. Как ранее писала КП-Крым, один из парней хлопнул ее по ягодице, а ответное замечание барышни вызвало агрессию. В результате жертва оказалась на больничной койке с черепно-мозговой травмой.

- Следователями Главного следственного управления проводится доследственная проверка по факту избиения несовершеннолетней. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Инцидентом заинтересовалась и республиканская прокуратура. По информации надзорного ведомства, в нападении участвовало пять человек, в том числе несовершеннолетние.

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