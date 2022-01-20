Крым завалит снегом: на 21 января объявлено штормовое предупреждение

Морозные дни в Крыму продолжаются. Фото: Крымский бальзам/telegram

Зима не на шутку разгулялась на Крымском полуострове - снежные пейзажи уже как две недели стали привычной картиной для местных жителей. Завтра, 21 января, по прогнозам синоптиков, погода только ухудшится, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.

- По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21 января в Крыму ожидается снег, местами мокрый снег. В южных, центральных районах и в горах сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения. Гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Местным жителям в очередной раз напомнили про меры предосторожности, которое следует соблюдать во время непогоды: проявлять особую бдительность и не превышать скорость на дорогах, не находиться под деревьями, линиями электропередач и слабо закрепленными конструкциями, не парковать под ними автомобили.

Напомним, в Симферополе 20 января осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -11 градусов, днем не превысит +2 градусов. На дорогах в городе по-прежнему скользко из-за гололеда.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50