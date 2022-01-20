Ростуризм лишил аккредитации организацию, незаслуженно дающую «звезды» отелям

Крымская организация лишилась аккредитации за махинации со «звездами» Фото: Архив "КП"

Крымскую организацию, которая занималась классификацией отелей, лишили аккредитации. Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, причиной стало нарушение правил присвоения отелям «звезд». Кроме того, компания несвоевременно предоставляла сведения о гостиницах.

Уточняется, что подобная ситуация произошла впервые - ранее подобных прецедентов не было. Речь идет об организации «Объединение граждан по защите прав потребителей «Курортный Крым».

- В частности, организация классифицировала гостевые дома, находящиеся в жилом фонде, и проводила классификацию средств размещения не в соответствии с правилами, - говорится в сообщении.

По словам главы Ростуризма Дарины Догузовой, туристы не должны платить за один уровень сервиса, а получать принципиально другой, причем, в худшую сторону.

- Такие ситуации недопустимы, и мы будем жестко их пресекать. Сейчас готовим еще ряд выездных инспекций в три региона, где есть крупные курортные территории, - подчеркнула руководитель Ростуризма.

Дарина Догузова также добавила, что подобные меры не должны создать дополнительную нагрузку на бизнес, а лишь направлены на повышение качества сервиса.

На сегодняшний день в Крыму классифицировано около 900 отелей. Категорию «5 звезд» получили 10 средств размещения туристов, около 50 - «4 звезды», а в качестве «трехзвездочных» аккредитовано 220 гостиниц. Более 400 крымских отелей не получили звезд вовсе.

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