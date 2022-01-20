На очистку русла реки Салгир в Симферополе потратят более миллиона рублей

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе расчистят проблемный участок реки Салгир на улице Ракетная. Об этом сообщил врио главы города Максим Балахонов в ходе рабочего выезда по районам столицы Крыма.

Целью рабочей поездки врио мэра было выявление проблемных участков города, одним из которых является участок русла реки Салгир на улице Ракетная. Как уточнили в пресс-службе администрации Симферополя, из-за скопления мусора в этом месте поднимается уровень воды, что приводит к затоплению ближайших частных домов. Связано это с особенностями рельефа.

Расчистить участок русла Салгира планируется в скором времени, а деньги будут выделены из муниципального бюджета.

- В текущем году планируем провести расчистку данного отрезка русла. На эти цели в бюджете города предусмотрено финансирование в размере 1,2 миллиона рублей, - подчеркнул Максим Балахонов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50