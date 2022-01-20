Севастопольские должники смогут сохранить на арестованных счетах сумму прожиточного минимума

Должник должен будет обратиться в отдел судебных приставов, где ведется производство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Севастопольским должникам предоставили право на сохранение суммы прожиточного минимума на арестованных счетах. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Севастополю.

Отмечается, что должник должен будет обратиться в отдел судебных приставов, где ведется производство.

- В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, - говорится в сообщении.

Особое внимание приставы просят обратить на то, что при наличии у должника счетов в нескольких банках, воспользоваться правом на сохранение суммы прожиточного минимума он сможет только на одном выбранном счете.

Кроме того, если МРОТ в Севастополе будет превышать установленную сумму прожиточного минимума по России, должнику необходимо будет указать, к какой социально-демографической группе он относится. Это позволит каждый месяц сохранять денежные средства.

- Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум, - добавили в пресс-службе ФССП.

Заявление на сохранение МРОТ можно будет подать на портале Госуслуг с 1 февраля 2022 года.

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