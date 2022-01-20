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Экономика20 января 2022 12:16

В Крыму ищут поставщика семи пожарных автоцистерн за 117 миллионов рублей

Автомобили должны быть переданы в течение 40 дней после заявки
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Власти Крыма ищут поставщика семи пожарных автоцистерн за 117 млн рублей

Власти Крыма ищут поставщика семи пожарных автоцистерн за 117 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымские власти ищут поставщика пожарных автоцистерн для ГКУ «Пожарная охрана Республики Крым». Соответствующая информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

Семь автомобилей должны быть поставлены в пожарные части, расположенные в Ленинском, Черноморском, Кировском, Советском и Первомайском районах, а также в Феодосии.

Минимальная цена контракта - 117,8 миллиона рублей. Автоцистерны должны быть переданы в течение 40 дней после получения поставщиком соответствующей заявки.

Напомним, ранее крымские власти заявили о намерении обратиться к правительству России с просьбой ввести двухлетний мораторий на решение об обязательной замене газовых баллонов, которые находятся в эксплуатации более 20 лет.

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