В Симферополе и Севастополе 21 января частично отключат электричество

Свет отключат временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Часть горожан на время лишится благ цивилизации, потому что нельзя будет пользоваться стиральными машинками, телевизорами и другой техникой. Причина перебоев с подачей энергии - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Киевская, 124, 128-132 (чет), 136

ул. Кубанская, 3-9

ул. Нижнегорская, 1-26

ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)

пер. Нижнегорский, 1, 2, 4

пр. Победы, 211б-231 (нечет)

ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)

ул. С.Лазо, 3

ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)

ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)

ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)

пер. Косогорный, 1-15 (нечет)

ул. Кечкеметская, 114

ул. Училищная, 42

ул. Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)

ул. Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

про. Квартальный 17-А,5-17

ул. Василия Жукова 48,52-84

ул. Драпушко 1

про. Рудничный 2-10,1,11-19

с 9.00 до 14.00

ул. Строительная 18,17,31-а

с 9.00 до 13.00

ул. Парниковая 2-А,2-Б,2-В,2

с 8.00 до 16.00

ул. Волгоградская 2,6-12,41

ул. Загородная 15-А,1-29

ул. Молодогвардейцев 2-а,2-18,13-А,1-21

ул. Новикова 42-54

с 8.00 до 16.00

ул. Историческая 2-10(чет), 17-а,5-17(нечет)

наб. Назукина 2-а,2, 39

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