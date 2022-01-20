В Симферополе и Севастополе 21 января частично отключат электричество

Свет отключат временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 января в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат свет. Часть горожан на время лишится благ цивилизации, потому что нельзя будет пользоваться стиральными машинками, телевизорами и другой техникой. Причина перебоев с подачей энергии - ремонт электросетей.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Киевская, 124, 128-132 (чет), 136
ул. Кубанская, 3-9
ул. Нижнегорская, 1-26
ул. Мазанская, 2-12 (чет), 1-13/4 (нечет)
пер. Нижнегорский, 1, 2, 4
пр. Победы, 211б-231 (нечет)
ул. Волочаевская, 76, 45-55 (нечет)
ул. С.Лазо, 3
ул. Полюсная, 6-36 (чет), 1-15 (нечет)
ул. Хабаровская, 2-48 (чет), 1-77 (нечет)
ул. Геническая, 8-18/12 (чет), 5-17 (нечет)
ул. Каспийская, 2-22 (чет), 3-29 (нечет)
пер. Косогорный, 1-15 (нечет)
ул. Кечкеметская, 114
ул. Училищная, 42
ул. Рождественская, 18-62 (чет), 19-43 (нечет)
ул. Дмитриева, 8-70 (чет), 9-59 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
про. Квартальный 17-А,5-17
ул. Василия Жукова 48,52-84
ул. Драпушко 1
про. Рудничный 2-10,1,11-19
с 9.00 до 14.00
ул. Строительная 18,17,31-а
с 9.00 до 13.00
ул. Парниковая 2-А,2-Б,2-В,2
с 8.00 до 16.00
ул. Волгоградская 2,6-12,41
ул. Загородная 15-А,1-29
ул. Молодогвардейцев 2-а,2-18,13-А,1-21
ул. Новикова 42-54
с 8.00 до 16.00
ул. Историческая 2-10(чет), 17-а,5-17(нечет)
наб. Назукина 2-а,2, 39
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50