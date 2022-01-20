Захарова поздравила крымчан с Днем Республики Крым. Фото: Facebook/Мария Захарова

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова поздравила крымчан с Днем Республики Крым, который отмечается 20 января. Она пожелала жителям полуострова мира и процветания в составе России.

- Борьбе за самоопределение, за справедливость, вот за ту демократию, в которой нас в теории учит Запад, а на практике полностью забывает о своих обязательствах и обещаниях, - сообщила Захарова на брифинге.

По ее словам, в МИД РФ рассматривают эту дату как повод вспомнить о выборе крымчан, который они сделали в пользу России в 2014 году. Тогда в ходе мартовского референдума около 96% жителей полуострова выразили желание присоединиться к РФ.

Кроме того, недавно в Крыму начали готовиться к восьмой годовщине воссоединения с Россией. В представительстве МИД РФ в Симферополе подчеркнули, что это событие стало реальным благодаря ответственному решению самих жителей республики.

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