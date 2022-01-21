Погода на 21 января 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

На полуострове синоптики обещают снег.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 января на Крымской полуостров фронтальные разделы североатлантического циклона принесут дождь, мокрый снег и просто снег. Никто не отменял и гололедицу.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный до 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе облачно. Небольшой дождь, мокрый снег, гололедица. Днем ветер северо-западный до 12 м/с. Столбик термометра ночью и днем покажет +6…+8°, к вечеру опустится до 0…+2°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, всего +1…+7°, северо-западный ветер 3-16 м/с. Пасмурно, небольшой снег с дождем.
В Евпатории +1…+8°, северо-западный ветер 6-9 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Керчи +1…+8°, северо-западный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Феодосии +2…+8°, северо-западный ветер 1-12 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Черноморском +1…+6°, северо-западный ветер 5-10 м/с. Переменная облачность, небольшой снег с дождем.
В Джанкое -1…+3°, скорость южного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
Вода в Черном море +5…+9°.
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