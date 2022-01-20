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Общество20 января 2022 13:20

В Симферополе из-за гололеда в травмпункт попали 55 человек за неделю

Чаще всего травмируются пожилые люди
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Чаще всего жертвами скользких дорог становятся граждане от 40 лет

Чаще всего жертвами скользких дорог становятся граждане от 40 лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе за прошедшую неделю более полусотни человек получили травмы из-за гололеда, сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

- По данным ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП №6» за прошедшую неделю обратилось с травмами вследствие неблагоприятных погодных условий 55 человек, - уточнили в пресс-службе министерства.

Чаще всего к травматологам попадают граждане в возрасте от 40 до 70 лет, реже - молодежь. Как правило, причина обращения - ушибы конечностей.

На дорогах Симферополя по-прежнему сохраняется гололед. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки улучшения погодных условий ждать не приходится - на 21 января объявлено штормовое предупреждение.

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