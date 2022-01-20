В Симферополе из-за гололеда в травмпункт попали 55 человек за неделю

Чаще всего жертвами скользких дорог становятся граждане от 40 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Симферополе за прошедшую неделю более полусотни человек получили травмы из-за гололеда, сообщили КП-Крым в пресс-службе Минздрава Республики Крым.

- По данным ГБУЗ РК «Симферопольская КБ СМП №6» за прошедшую неделю обратилось с травмами вследствие неблагоприятных погодных условий 55 человек, - уточнили в пресс-службе министерства.

Чаще всего к травматологам попадают граждане в возрасте от 40 до 70 лет, реже - молодежь. Как правило, причина обращения - ушибы конечностей.

На дорогах Симферополя по-прежнему сохраняется гололед. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки улучшения погодных условий ждать не приходится - на 21 января объявлено штормовое предупреждение.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50