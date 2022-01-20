В Керчи пытаются лишить родительских прав мать тяжелобольного годовалого ребенка

Прокуратура проверит законность попытки лишить многодетную мать родительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи мать годовалого ребенка пытаются лишить родительских прав. После вышедшего в телевизионный эфир сюжета о возможных нарушениях со стороны уполномоченных лиц прокуратура Республики Крым начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

- Так, в сюжете указано, что в отношении матери малолетнего ребенка 2021 года рождения, страдающего тяжелым заболеванием, органами опеки и попечительства инициирован судебный процесс об ограничении ее в родительских правах, - говорится в сообщении.

В скором времени будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики.

Следователи Республики Крым проводят проверку по сведениям из СМИ о нарушении прав онкобольного 8-месячного ребенка из Керчи. Фото: crim.sledcom.ru

К делу также подключился республиканский Следком. По информации ведомства, женщина воспитывает пятерых детей. Органы опеки намерены ограничить ее права в отношении самого младшего - 8-месячного Ромы. Причина - несвоевременное обращение родительницы к медикам.

- Сам мальчик сейчас находится с бабушкой в больнице, где идет подготовка к его операции. Однако многодетная мама с позицией органов опеки категорически не согласна, - уточнили в пресс-службе Следкома.

Ранее сообщалось,что в Крыму мать, бившая детей и морившая их голодом, избежала колонии. Женщину приговорили к 200 часам работ.

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