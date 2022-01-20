В Бахчисарае безмасочник обматерил продавщицу цветов и загремел в изолятор

Дебошир поплатился за хамство арестом на пять суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бахчисарае полицейские арестовали 29-летнего мужчину, который оскорбил продавца цветочной лавки.

Неудавшийся романтик, вероятно, хотел порадовать даму сердца и купить букет цветов, однако на просьбу продавца надеть маску, отреагировал не по-джентельменски - обматерил женщину. Как сообщили в пресс-службе крымского МВД, в полицию с просьбой утихомирить дебошира обратилась продавец цветочного магазина.

- Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали правонарушителя, 29-летнего местного жителя. За совершение административного правонарушения мужчине судом назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток, - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на дебошира составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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