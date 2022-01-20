МИД РФ добивается участия крымчан на международных площадках

Руководители западных стран начинают понимать реальность в отношении принадлежности Крыма, - Захарова. Фото: Крымская газета

МИД Российской Федерации настойчиво работает над тем, чтобы обеспечить участие представителей крымской общественности на международных площадках, в то время как страны Запада строят настоящие плотины, чтобы правда о Крыме не прорвалась в информационное пространство.

- Посмотрите, какое количество книг издается в том числе на территории стран коллективного Запада западными же авторами об исторической ретроспективе крымских событий конца ХХ – начала XXI века. Проводится большое количество мероприятий, конференций, круглых столов, ездят делегации. В них участвуют представители тех самых стран, чьи правительства под серьезным нажимом открещиваются от реальности, - цитирует Крымская газета официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В этой связи важно не только добиться признания Крыма как такового. Именно правда будет способствовать настоящему пониманию ситуации в регионе. А за ее сохранение ответственность несут не только власти, но и гражданское общество и журналисты.

Ранее Мария Захарова поздравила крымчан с Днем Республики Крым, который отмечается 20 января. Она пожелала жителям полуострова мира и процветания в составе России.

Напомним, в республике уже начали готовиться к восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. По всей стране знаменательную дату исторического события отмечают 18 марта.

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