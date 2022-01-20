В Ялте полицейские задержали угонщика мопеда

Молодой человек не удержался от соблазна украсть оставленный без присмотра мопед Фото: ГУ МВД по Республике Крым

В Ялте сотрудники уголовного розыска задержали похитителя мопеда. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, о краже двухколесного любимца сообщил 35-летний местный житель. Стоимость мопеда он оценил в 30 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе крымской полиции, под подозрение оперативников попал 24-летний ранее судимый молодой человек, который быстро сознался в содеянном.

- Молодой человек пояснил, что увидел оставленный без присмотра, без средств охраны мопед и похитил его, - говорится в сообщении.

Неудачливому вору грозит до пяти лет лишения свободы либо крупный денежный штраф. Дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Как добавили в пресс-службе крымского МВД, во избежание краж владельцам мопедов не следует оставлять средство передвижения без присмотра.

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