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Происшествия20 января 2022 14:53

Севастополец жестоко убил собственную мать и спрятал ее тело

Вскоре пропажу обнаружили соседи и обратились в полицию
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Сейчас мужчина по решению суда находится под стражей

Сейчас мужчина по решению суда находится под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе 42-летний мужчина зарезал собственную мать ножом и, в надежде избавиться от улик преступления, спрятал ее тело, сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя.

Однако вскоре соседи заподозрили неладное. Неравнодушные обратились в полицию, когда заметили, что женщина долгое время не появляется.

- Как полагает следствие, мужчина нанес своей матери множественные удары и ранения ножом, в результате чего она скончалась. Он предпринял действия, направленные на сокрытие тела, однако преступление было выявлено правоохранительными органами после сообщения соседей о пропаже женщины в январе 2022 года, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что крымчанина осудят за совращение школьницы в Красноперекопске. Ему грозит уголовное дело.

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